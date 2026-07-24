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O Grove

El pianista Sigfrido Cecchini encandila a A Toxa

El concierto 'A la luz de las velas' creó un ambiente mágico en el Gran Hotel La Toja

C. Hierro
24/07/2026 17:41
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Un momento del concierto del pianista Sigfrido Cecchini 
D.A.
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Una ubicación espectacular y un ambiente de ensueño creado gracias a 1.500 velas encendidas convirtieron el concierto del pianista Sigfrido Cecchini en los jardines del Palacio de Congresos del Gran Hotel La Toja en una noche inolvidable.

El repertorio escogido para esta cita, en la que no faltaron temas de artistas y bandas tan universales como Abba, Queen, The Beatles, Coldplay o Mecano, así como bandas sonoras de películas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, hicieron vibrar al público. 

Las notas que salían del piano de cola blanco situado sobre un escenario circular consiguieron transportar a las decenas de asistentes a diferentes épocas.

Como ya ocurrió el año pasado, este concierto 'A la luz de las velas' quedará marcado en la memoria de todos los presentes.

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