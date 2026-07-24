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Diario de Arousa

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O Grove

A Deputación aportará 470.000 euros para o Campamento A Lanzada do 2027

En total ofertan 1.540 prazas para nenos e nenas nados entre os anos 2013 e 2018

C. Hierro
24/07/2026 19:38
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra
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A Deputación aprobou onte as bases reguladoras do Campamento A Lanzada para o verán do 2027, no que investirá preto de 470.000 euros.

O presidente do organismo, Luis López, adiantou que “malia que aínda estamos no verán do 2026, cos cativos desfrutando desta proposta, nós estamos pensando no vindeiro ano, porque queremos empezar a traballar canto antes para que estes campamentos sigan sendo punteiros na provincia”.

En liñas xerais, a Deputación ofertará no 2027 un total de 1.540 prazas para nenos e nenas nados entre os anos 2013 e 2018. Destas prazas, 1.330 seguirán o procedemento xeral tendo que aboar 110 euros por praza ou 80 no caso de familias numerosas ou monoparentais. As 210 restantes, sinalan, resérvanse para menores en situación ou risco de exclusión e serán financiados ao 100% polo organismo provincial.

Os campamentos terán lugar ao longo de todo o verán en ocne quendas de sete días de duración, de domingo a sábado. A falta de concretar as datas segundo a fin e inicio do curso, o que é claro é que desenvolveranse entre o mes de xuño e setembro. O prazo para a presentación de solicitudes, unha vez que se publiquen as bases no Boletón Oficial da Provincia, comenzará o un de marzo e rematará o 22 desde mes.

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