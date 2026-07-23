Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Víctor Fernández, el director de la Banda de Música, participará en el World Music Contest

C. Hierro
23/07/2026 14:30
Una actuación de la Banda de Música de O Grove
Una actuación de la Banda de Música de O Grove
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El director de la Banda de Música de O Grove, Víctor Fernández, participará en el World Music Contest, un festival internacional de música de viento que se celebra cada cuatro años en Kerkrade, Países Bajos. El viaje lo hace acompañando a la Agrupación Musical da Limia, como parte de su preparación para participar en uno de los certámenes de bandas más importantes del mundo.

Desde la banda meca, señalan, es un orgullo “contar cun director que non só comparte os seus coñecementos, senón tamén a súa ilusión, experiencia e compromiso” por la música. Es por ello que desean la mayor de las suertes “a este profesional” en esta nueva experiencia.

Próximos conciertos

Por otro lado, la próxima actuación programada para la Banda de Música de O Grove tendrá lugar el domingo 2 de agosto, dentro de las actividades que forman parte del Verán Cultural. El directo, que lleva por nombre ‘Aires da Nosa Terra’ será a las 20:30 horas en la Praza do Corgo

Hasta esta fecha, las iniciativas promovidas por el Concello para el verano continúan, así el sábado tendrá lugar el concierto de Ensemble Groba en el Auditorio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620