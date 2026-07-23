Víctor Fernández, el director de la Banda de Música, participará en el World Music Contest

Una actuación de la Banda de Música de O Grove Cedida

El director de la Banda de Música de O Grove, Víctor Fernández, participará en el World Music Contest, un festival internacional de música de viento que se celebra cada cuatro años en Kerkrade, Países Bajos. El viaje lo hace acompañando a la Agrupación Musical da Limia, como parte de su preparación para participar en uno de los certámenes de bandas más importantes del mundo.

Desde la banda meca, señalan, es un orgullo “contar cun director que non só comparte os seus coñecementos, senón tamén a súa ilusión, experiencia e compromiso” por la música. Es por ello que desean la mayor de las suertes “a este profesional” en esta nueva experiencia.

Próximos conciertos

Por otro lado, la próxima actuación programada para la Banda de Música de O Grove tendrá lugar el domingo 2 de agosto, dentro de las actividades que forman parte del Verán Cultural. El directo, que lleva por nombre ‘Aires da Nosa Terra’ será a las 20:30 horas en la Praza do Corgo

Hasta esta fecha, las iniciativas promovidas por el Concello para el verano continúan, así el sábado tendrá lugar el concierto de Ensemble Groba en el Auditorio.