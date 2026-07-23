Rubén Pozo se sube al escenario del Náutico

El cantante Rubén Pozo Facebook del artista

El músico y cantautor, Rubén Pozo, se subirá este sábado al escenario del Náutico de San Vicente. El concierto, para el que todavía hay entradas a la venta, es el previsto para las 13:00 horas.

El artista no es la primera vez que visita este local y es que, sobre sus tablas, protagonizó una de las citas más emblemáticas. Esto es así porque, en el año 2021, este paraje vivió el reencuentro sorpresa del grupo Pereza o, lo que es lo mismo, el de Leiva y Rubén.

Casi diez años desde su separación, ambos volvieron a compartir escenario y a entonar algunas de sus canciones, ya convertidos en himnos para muchos, como pueden ser 'Lady Madrid'.

En este directo, Pozo deleitará al público con algunos de sus grandes éxitos en solitario, como pueden ser 'Pegado a ti', 'Lo que más', 'Agradecido' o 'Chico de trapo'. Como ocurre en muchos de sus conciertos, también podrá sorprender con temas clásicos de Pereza.