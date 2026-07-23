El Quiosco Isaías, sesenta y ocho años siendo un punto de encuentro para los vecinos

Isaías Muñiz y Divina Domínguez, frente al quiosco en 1997

Cuando Carmen Díaz abrió su quiosco en 1958 seguro que no se imaginó que, además de ser el primero en O Grove, también se convertiría en el más longevo y resistiría décadas adaptando sus productos a los tiempos y a la clientela.

El Quiosco Isaías comenzó siendo una tienda de souvenirs, tal y como comenta Miguel Muñiz, nieto de la propulsora de este negocio y encargado del mismo en la actualidad.

Los primeros años, por tanto, se dedicó a la venta de recuerdos, de regalos, de postales y productos de artesanía, entre los que no faltaban los tradicionales “colares de cunchas”. Además, era un espacio que abría únicamente en la temporada estival y que, en los meses de invierno, se utilizaba para que mujeres de la familia confeccionaran los abalorios que venderían a los turistas la siguiente temporada.

A mediados de los años sesenta, cuenta el actual propietario, fue su padre, Isaías Muñiz, el que se encargó del quiosco y, por él recibe el nombre. La razón es que Díaz vio el filón y no dudó en abrir otros quioscos en San Vicente do Mar y en A Lanzada (puestos que ya no existen).

En manos de Isaías, comenzó a abrir todo el año “para a xente do pueblo”. Durante esa época, por tanto, se convirtió en lo que todavía es hoy: un punto de encuentro para todos los vecinos y vecinas de O Grove. “É un sitio que cando está todo pechado, está aberto”, cuenta Muñiz. Y recalca: “É moito máis que un quiosco, temos de todo”.

Adaptarse a los tiempos

Y el secreto para que el Quiosco Isaías siga abierto a día de hoy, sesenta y ocho años después, es que ese “de todo” se ha ido adaptando a lo largo de los años a las necesidades de los clientes.

Así, recuerda Muñiz, que una de las épocas más doradas del comercio con su padre al frente fue aquella que estuvo marcada por la venta e intercambio de novelas. “Medio quiosco estaba cheo destas novelas, unha parede enteira, habería unhas tres mil ou catro mil”, rememora. Y detalla que parecía un videoclub, los lectores traían sus novelas viejas y se llevaban las nuevas “e se lles cobraban dez pesetas”.

Ahora, cuenta, desde 1998 –año en el que se convirtió en el encargado– aunque está más enfocado a una “tienda de golosinas” sigue habiendo multitud de referencias. Y enumera: “refrescos, helados, colecciones de cromos, hielo, recargas telefónicas, chocolate caliente en invierno y granizados en verano...”.

Igual que evolucionaron los productos que se despachan, también la clientela que acude. Así, narra Muñiz que, al tratarse de un negocio de cercanía “por aquí veñen homes e mulleres que antes foron nenos e xa compraban no quiosco”.

Esto, lo convierte, en “unha gran familia”, en un punto de encuentro para los vecinos y vecinas que despacha golosinas, cromos o helados pero, también conversaciones.