El Concello licita por 45.000 euros el seguro por dos años para los vehículos municipales

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove saca a licitación por 45.000 euros el contrato del seguro, por dos años, para todos los vehículos municipales.

En total, detallan en la documentación, cuentan con 37 entre los que se diferencian cinco turismos, otros tanto todo terrenos, cuatro derivados de turismos, siete furgonetas, una moto, dos camiones de emergencias, dos camiones de limpieza, tres de resto, dos barredoras, tres vehículos industriales y otros tantos agrícolas. Para todos ellos, por tanto, calculan un importe de 22.750 euros para el pago del seguro cada año, lo que suma una cifra de 45.500 euros para los dos años que es lo que buscan desde el gobierno local.

Entre las coberturas que debe tener la póliza contratada, destacan tanto la garantía de responsabilidad civil obligatoria y secundaria como el seguro de accidentes corporales del conductor, la rotura de parabrisas y lunas, asistencia en viaje y cobertura en caso de incendio o robo del vehículo.

Desde el Concello precisan contar con este nuevo seguro para sus vehículos el próximo 1 de septiembre y detallan que no hay opción a prórroga, ya que actualmente los vehículos están haciendo uso de un aplazamiento forzoso durante dos meses de unas pólizas que habrían finalizado.