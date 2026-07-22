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O Grove

Shakira, Madonna, Pedri o Cucurella buscan un hogar y una “familia para siempre”

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 16:09
Una colonia de gatos en Portonovo
Una colonia de gatos en O Salnés
Gonzalo Salgado
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La asociación ‘O Jato Meco’ busca un hogar para siete gatos rescatados. Lo cierto es que este verano no han dejado de aparecer camadas de felinos abandonados, lo que ha puesto a la casa de acogida de la entidad al límite, por lo que hicieron estas semanas un doble llamamiento.

Por un lado, necesitan de donaciones que puedan permitir a la asociación seguir recogiendo más gatos y atendiendo a las colonias. Para ello necesitan comida húmeda para gatos, pienso seco de calidad, arena aglomerante y galletas, premios y snacks, que se pueden depositar en la cafetería Torrada Brunch.

Por el otro, buscan encontrar una “familia para siempre” para siete gatitos rescatados del abandono, que han sido bautizados la mayoría de ellos en honor a la Selección Española y al Mundial. Se trata de Shakira, Madonna, Pedri, Cucurella, Nico, Iago Aspas y Unai Núñez. “Todos ellos buscan una familia donde seguir creciendo, jugando y llenando la casa de alegría. Porque el verdadero Mundial no se gana con una copa… se gana encontrando un hogar donde te quieran para siempre”, señalaron en redes sociales desde ‘O Jato Meco’, que señala en sus redes que entregaría a los gatos desparasitados y con compromiso de esterilización.

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