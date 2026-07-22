Cacabelos denuncia que O Grove solo tendrá médico para desplazados durante diez días en agosto

Imagen de archivo del centro de salud de O Grove Gonzalo Salgado

El alcalde de O Grove, José Cacabelos denunció la situación que padecerá el centro de salud de Monte da Vila en el próximo mes de agosto. Mes en el que la península meca “podemos estimar que pode haber unha poboación constante de máis de 40.000 persoas”, para las que habrá un solo médico para desplazados durante diez días, careciendo del servicio los 21 días restantes, según lamentó el regidor, que criticó que el consultorio acusa asimismo la baja de dos facultativos cuyas plazas no fueron cubiertas, por lo que el centro operará el próximo mes con una plantilla de solo cinco profesionales, de las siete plazas con las que cuenta en condiciones habituales de menos presión de población.

“Non entendemos por que ocorre isto”, criticó el alcalde meco, que exigió a la gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés que subsane esta situación en la atención primaria: “Vimos reclamando que O Grove é un destino turístico, que acumula moita poboación no verán, polo que se tiña que reforzar e o que se fai é aínda disminuír”, censuró Cacabelos.

“Hai outros concellos limítrofes con nós que non teñen ningún problema e aquí —ademais de non haber xa unha ambulancia medicalizada para máis de 40.000 habitantes, como correspondería— temos que sumar dez días soamente de médico de desprazados máis dous médicos de cabeceira, como se conoce, que están de baixa, de longa duración e que se se sabe desde fai tempo”, denuncia el primer edil, que pide por ello una “solución xa e urgente” a la gerencia de la Área Sanitaria.

“Todos podemos entender que cinco médicos a maioría dos días de agosto non dan para atender máis de 40.000 persoas”, concluye el regidor, que cuestiona la toma de decisiones por parte del Sergas para garantizar la prestación de la atención primaria en el municipio.

El Sergas garantiza el servicio

Desde el Área Sanitaria, ante las quejas vertidas por el alcalde, garantizaron la atención en el centro durante el periodo estival y detallaron cual es la situación. En este sentido, explicaron que este facultativo contratado de forma excepcional para dar cobertura a los desplazados realiza una actividad continuada, por lo que “lógicamente” debe disfrutar de un día de descanso posterior a una guardia o turno de trabajo nocturno. En cuanto a las bajas, desde la gerencia recalcan que “estas ausencias motivadas, se cubren en función de la disponibilidad de facultativos disponibles cada día”.

En cualquier caso, desde la gerencia recalcan que se “garantiza la atención en el centro durante el período estival” y pone en valor “el esfuerzo de todo el personal de este centro durante estos meses en que soporta la asistencia, no solo de la población habitual, sino también de la visitante”.

En este sentido, recalcan que además de este refuerzo para dar asistencia ordinaria a las personas desplazadas a O Grove, que se cuentan por miles durante el verano y, especialmente, en el mes de agosto, el Área Sanitaria ha reforzado también el Punto de Atención Continuada (PAC) de O Grove en horario de día durante el verano, con un segundo equipo de médico y enfermera con el objetivo de garantizar la atención primaria en el municipio.