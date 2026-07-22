Aprometur firma un acuerdo como proveedor recomendado con Landín Informática
Aprometur, asociación de empresarios turísticos de O Grove, anunció la firma de un acuerdo de proveedor recomendado con Landín Informática, “empresa punteira e referente nacional” en software y hardware para empresas. Servicios básicos para el tejido empresaria, especialmente teniendo en cuenta la obligada adaptación próxima con el sistema verifactu, el modelo de facturación impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) para garantizar la inalterabilidad, trazabilidad y legibilidad de las facturas.
Así, a través de este acuerdo, los socios de Amprometur podrán acceder a los servicios y productos de esta empresa de informática con “condicións moi ventaxosas”. Asimismo, además de convertirse en proveedor recomendado, Landín Informática también se ha decidido por convertirse en patrocinador de la asociación, que agradece su “importantísima axuda e colaboración”.