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O Grove

Mariano Rajoy, Núñez Feijóo y Felipe González estarán en la VIII edición del Foro La Toja

Las fechas elegidas para el evento son el 1, 2 y 3 de octubre y en la jornada inaugural está confirmado Rueda

C. Hierro
21/07/2026 15:16
Alberto Núñez Feijóo, en el Foro La Toja el año pasado
Alberto Núñez Feijóo, en el Foro La Toja el año pasado
Mónica Ferreirós
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La VIII edición del Foro La Toja. Vínculo Atlántico ya tiene fechas y se celebrará los próximos 1, 2 y 3 de octubre. Esta edición reunirá, un año más, a responsables institucionales, representantes políticos, académicos y expertos nacionales e internacionales en A Toxa para abordar cuestiones que marcarán la agenda global en los próximos años. Entre ellos no faltarán los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según adelantó la organización, los temas que centrarán este foro serán la transformación tecnológica, la seguridad internacional, el futuro de Europa, la transición energética, la fortaleza de las instituciones democráticas y el impacto del crimen organizado. Además, como no podía ser de otra manera la inteligencia artificial también ocupará un lugar destacado, con mesas sobre s impacto sobre la economía y su relación con la democracia.

Los encargados de presidir el acto inaugural, señalan desde el Foro La Toja, serán el presidente de la fundación, Amancio López, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En esta primera jornada, además, se hará entrega del reconocimiento anual que, en otras ocasiones, se entregó a personas como Josep Borrell, Ángel Guría o a la Asociación de Mujeres Afganas.

Dentro de los ponentes que se reunirán en el evento el próximo octubre destacan perfiles como la profesora de la Universidad de Cambridge, Diane Coyle, la investigadora del Centro Belfer de Harvard y copresidenta del Conseo Asesor IA ONU (2023-2024), Carmen Artigas o el ministro para Tranformación Digital, Óscar López.

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