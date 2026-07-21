La música de Cinco en Zocas y de Ensemble Groba centran la programación cultural meca

El auditorio de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove continúa con la programación del Verán Cultural y tiene previstas dos de sus fechas claves para las próximas jornadas.

Así, el jueves, comenzará el ciclo de conciertos ‘Música en Moreiras’ que llevará el directo de diferentes grupos a una ubicación tan privilegiada como es Punta Moreiras. Las encargadas de inaugurarlo serán Cinco en Zocas, agrupación meca formada por mujeres pandereteiras muy ligadas a la música tradicional de Galicia. El directo comenzará a las nueve de la noche y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Las siguientes citas con los conciertos en este paraje especial son el jueves 30 con la actuación de Fla Meco, y los días 13 y 14 de agosto con Silenzio y Andrea Búa.

El sábado, 25 de julio, jornada en la que se conmemora el Día de Galicia, el protagonismo será para el concierto de Ensemble Groba, formación de cámara que interpretarán sobre el escenario del auditorio municipal –a partir de las nueve de la noche– obras de diferentes compositores gallegos.

Los interesados en asistir a este evento tendrán que recoger las invitaciones, que son gratuitas, en la biblioteca de O Grove o en la Oficina de Turismo hasta el día 24 en su horario habitual de apertura.