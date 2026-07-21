Emgrobes exige al Concello más limpieza, reparar las pasarelas y agilizar las contrataciones

Un momento de la reunión de Emgrobes con la concejala de Turismo, María López

La asociación de empresarios Emgrobes exige al Concello que actúe para “mellorar e axilizar cuestións fundamentais” para el comercio y el turismo de O Grove. Para ello, miembros de la directiva se reunieron ayer con la concejala de Turismo,. María López, a la que le expusieron muchas de las demandas que tienen tanto los empresarios como los vecinos y vecinas de la localidad.

Entre ellas destacaron mejorar la limpieza de las calles, pidiendo que se realice con agua para, eliminar malos olores, manchones y el mal estado general de las principales vías comerciales y turísticas que, son, señalan, las más transitadas tanto por los residentes como los visitantes.

Otra de las exigencias de la asociación es que se reparen los accesos a las playas. Así, señalan que “non poden esperar máis” para arreglar la pasarela de madera de Area da Cruz en la que hay “desperfectos que poden ocasionar daños persoais” o las tables de A Toxa “para evitar un futuro accidente”.

Otras peticiones de Emgrobes se enmarcan en la agilizar los procesos de contratación de personal, en el aumento de Policías Locales para gestionar el tráfico y la seguridad viaria, así como controlar las autocaravanas o en el aumento de plazas de aparcamiento.

Por su parte, la concejala, señaló, tal y como indican desde Emgrobes, que a pesar de ser “consciente das necesidades da vila” la falta de Presupuesto y el retraso de la tramitación del remanente provoca retrasos en las diferentes actuaciones. La asociación señala que no salieron satisfechos de la reunión pero recalcan que tienen el compromiso de López para solicitar refuerzo para la limpieza de las calles y para agilizar los trámites de lo "máis urxente".