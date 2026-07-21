Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Emgrobes exige al Concello más limpieza, reparar las pasarelas y agilizar las contrataciones

Mantuvieron una reunión con la concejala de Turismo, María López

C. Hierro
21/07/2026 15:15
Un momento de la reunión de Emgrobes con la concejala de Turismo, María López
Un momento de la reunión de Emgrobes con la concejala de Turismo, María López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La asociación de empresarios Emgrobes exige al Concello que actúe para “mellorar e axilizar cuestións fundamentais” para el comercio y el turismo de O Grove. Para ello, miembros de la directiva se reunieron ayer con la concejala de Turismo,. María López, a la que le expusieron muchas de las demandas que tienen tanto los empresarios como los vecinos y vecinas de la localidad.

Entre ellas destacaron mejorar la limpieza de las calles, pidiendo que se realice con agua para, eliminar malos olores, manchones y el mal estado general de las principales vías comerciales y turísticas que, son, señalan, las más transitadas tanto por los residentes como los visitantes.

Otra de las exigencias de la asociación es que se reparen los accesos a las playas. Así, señalan que “non poden esperar máis” para arreglar la pasarela de madera de Area da Cruz en la que hay “desperfectos que poden ocasionar daños persoais” o las tables de A Toxa “para evitar un futuro accidente”.

Otras peticiones de Emgrobes se enmarcan en la agilizar los procesos de contratación de personal, en el aumento de Policías Locales para gestionar el tráfico y la seguridad viaria, así como controlar las autocaravanas o en el aumento de plazas de aparcamiento.

Por su parte, la concejala, señaló, tal y como indican desde Emgrobes, que a pesar de ser “consciente das necesidades da vila” la falta de Presupuesto y el retraso de la tramitación del remanente provoca retrasos en las diferentes actuaciones. La asociación señala que no salieron satisfechos de la reunión pero recalcan que tienen el compromiso de López para solicitar refuerzo para la limpieza de las calles y para agilizar los trámites de lo "máis urxente".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620