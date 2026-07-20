Vecinos de A Vionta critican el mal estado de los accesos y la falta de mantenimiento

Estado en el que se encuentran los accesos a la Vionta Cedida

Vecinos y vecinas de la zona de A Vionta, en San Vicente do Mar critican el mal estado en el que se encuentran los accesos a sus viviendas. Así, detallan que la subida que llega a la entrada de los edificios allí ubicados se encuentra “totalmente abandonada” y, además de haber destrozos en el pavimento, también hay mucha maleza.

Tanto los destrozos en el suelo como la vegetación, señalan, los residentes, supone un riesgo a la hora de transitar por esta zona ya que, cuentan, incluso parte de las hierbas cubren las escaleras lo que podría ocasionar caídas o accidentes a los viandantes que pasen por allí. De la misma manera, también indican que es un espacio que no está adaptado a personas con movilidad reducida, ya que cuenta, por ejemplo con los peldaños.

Estado en el que se encuentran los accesos a la Vionta Cedida

Los vecinos y vecinas indican que, desde el Concello, “suelen acondicionar la zona en el mes de junio” pero este año, cuentan, los trabajos de mantenimiento no se llevaron a cabo. Es por ello que instan al gobierno local a que lleve a cabo los trabajos necesarios para acondicionar este acceso a las viviendas y lo convierta en un paso seguro para los viandantes.

Esta crítica de los residentes en este punto de San Vicente se unen a las de otros de otras zonas del lugar que señalan que, por ejemplo, el parque infantil se encuentra en muy mal estado y cuenta, por ejemplo, con juegos infantiles rotos. Además, critican que muchas de las aceras en este punto del municipio se encuentran muy deteriorado lo que dificulta el tránsito de los peatones e incluso, a veces, impide el paso de las personas con movilidad reducida.