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O Grove

El plazo para presentar los trabajos para el premio “Luís Rei” finaliza el 15 de octubre

C. Hierro
20/07/2026 14:40
Fachada do Concello de O Grove
Fachada do Concello de O Grove
Mónica Ferreirós
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El Concello de O Grove convoca la III Edición del Premio de Investigación e Cultura Marítima Luís Rei que está dotado con 1.500 euros y cuenta con la financiación del Plan +Provincia de la Diputación.

Los interesados en presentar sus trabajos a este certamen, al que pueden optar cualquier persona física que presente un estudio vinculado con la historia y cultura de O Grove y O Salnés, tienen de plazo hasta el 15 de octubre. Los textos que presenten tienen que tener una extensión mínima de 75 páginas y una máxima de 150.

El jurado, cuyos miembros se darán a conocer antes de la concesión del premio, estará compuesto por cinco especialistas o personas de reconocido prestigio y relacionadas con el mundo de la cultura marítima gallega o historiadores conocedores de la cultura meca y de la comarca. Además, uno de ellos será la ganadora de la anterior edición, María de los Ángeles Verea, que presentó el trabajo ‘De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo’.

El objetivo de convocar este certamen es honrar la figura y memoria de Xosé Luís Rei, vecino de la localidad reconocido por su compromiso Cívico con el municipio y con Galicia, así como por sus investigaciones socioculturales.

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