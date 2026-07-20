Los directos ‘A la luz de las velas’ regresan a A Toxa con el pianista Sigfrido Cecchini

Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja GONZALO SALGADO

Los conciertos ‘A la luz de las velas’ regresan este jueves a los jardines del Palacio de Congresos del Gran Hotel La Toja. Un total de 1.500 velas y el cielo estrellado crearán la atmósfera perfecta para que los asistentes vivan una noche inolvidable y una de las más especiales del verano.

El protagonista de esta velada será, como ya ocurrió en la cita celebrada el año pasado, el pianista Sigfrido Cecchini, uno de los artistas más reconocidos de este formato musical que se caracteriza por interpretar todas las obras sin usar partituras.

El escenario de los jardines estará presidido por un piano de cola blanco situado sobre una plataforma circular que girará 360 grados y, por lo tanto, permitirá que el público disfrute de este espectáculo desde cualquier perspectiva, mientras miles de puntos de luz envuelven el recinto de un ambiente íntimo.

Durante el concierto está previsto que suenen algunas de las melodías más emblemáticas de la música de las últimas décadas. Así, en el repertorio no faltarán temas de artistas y bandas tan universales como Abba, Queen, The Beatles, Coldplay o Mecano. Además, detallan, también habrá hueco para bandas sonoras de películas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Las personas que quieran asistir a este evento, que se celebra este jueves a partir de las diez de la noche, todavía están a tiempo de poder adquirir sus entradas. Para ello pueden dirigirse a la página www.vivetix.com. El precio de los tickets varía entre los 25 euros que cuestan los asientos generales y los 39 euros que valen aquellos que están situados en primera fila.