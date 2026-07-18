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O Grove

El BNG condena las pintadas en la capilla: "Que paguen os destrozos"

C. Hierro
18/07/2026 13:03
Pintadas en el interior de la capilla del cementerio de O Grove
Pintadas en el interior de la capilla del cementerio de O Grove
Cedida
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El BNG de O Grove condenan las pintadas realizadas en el interior de la capilla del cementerio municipal. Los nacionalistas tachan este acto vandálico de un "atentado contra o sentimento de todas e todos".

El interior de la capilla del cementerio de O Grove llena de pintadas

Vandalizan la capilla del cementerio municipal de O Grove

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Desde su partido, señalan, instarán a que se restaure el mal hecho por los "inconscientes".

Además, señalan que estos actos no deben "quedar sen castigo", es por ello que exigen que las Fuerzas de Seguridad los lleven frente a la justicia para que "paguen polos destrozos"

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