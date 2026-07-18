El BNG condena las pintadas en la capilla: "Que paguen os destrozos"

Pintadas en el interior de la capilla del cementerio de O Grove Cedida

El BNG de O Grove condenan las pintadas realizadas en el interior de la capilla del cementerio municipal. Los nacionalistas tachan este acto vandálico de un "atentado contra o sentimento de todas e todos".

Vandalizan la capilla del cementerio municipal de O Grove Más información

Desde su partido, señalan, instarán a que se restaure el mal hecho por los "inconscientes".

Además, señalan que estos actos no deben "quedar sen castigo", es por ello que exigen que las Fuerzas de Seguridad los lleven frente a la justicia para que "paguen polos destrozos"