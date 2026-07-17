Vandalizan la capilla del cementerio municipal de O Grove

La pequeña capilla ubicada en el cementerio municipal de O Grove fue, esta noche, objeto de actos vandálicos. A primera hora de esta mañana, fue una mujer que se dirigía a esta ubicación, la que alertó de la situación a algún vecino y acudió a la Policía Local.

Así, tal y como señaló esta mujer y otras personas que se personaron en la capilla para conocer lo ocurrido, el interior de la misma está llena de pintadas realizadas con un spray de color negro. Además, estas mismas letras también aparecieron en las puertas del inmueble eclesiástico.

Pintadas en el interior de la capilla del cementerio de O Grove Cedida

Actualmente, los agentes de la Policía Local de O Grove se encargan de la investigación para dar con el o los responsables de estos actos.

"Mucha tristeza y pena"

El párroco de San Vicente, Juan Ventura, indica que, esta situación le parece "una vergüenza" y, además, que ocurra en su localidad le da "mucha tristeza".

Ventura señala, además, que le da "mucha pena que haya jóvenes con valores así".

El párroco, también comenta que "cuando se pierde el respeto por lo sagrado", como puede ser el cementerio o esa capilla, "se pierde todo".

Tal y como indica Ventura, la capilla es municipal, no pertenece a la parroquia, pero, de todas manera, afirma que lo que siente es "mucha penita" por la situación.