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O Grove

Manel Loureiro presenta 'Antes de que todo cambie' en A Toxa

El escritor pontevedrés participa en el ciclo literario Wine & Books del Hotel Eurostars Isla de la Toja

C. Hierro
17/07/2026 13:14
El escritor pontevedrés, Manel Loureiro
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El escritor pontevedrés, Manel Loureiro, será el protagonista de una nueva edición del ciclo literario Wine & Books organizado por el Hotel Eurostars Isla de la Toja. La fecha elegida para esta cita con el autor, que presentará su último libro, 'Antes de que todo cambie' será el próximo miércoles 22 de julio.

Los interesados en asistir a esta charla con Loureiro y, además, tener la oportunidad de firmar el libro y disfrutar de un pequeño cóctel maridado, tienen que hacer una reserva previa, ya que el aforo es limitado. Para ello, únicamente tendrán que cumplimentar el formulario que tienen disponible a través de la página web diseñada para el evento.

La obra

El escritor llega a A Toxa para presentar su último libro, 'Antes de que todo cambie', que narra la historia de Samuel Hoyos, un agente hundido por el asesinato de su hijo que recibe una propuesta: la identidad de los culpables a cambio de acabar con los líderes de la Unión Europea.

El escritor pontevedrés, Manel Loureiro

El asesinato de los líderes de Europa en A Toxa: la trama de la nueva novela de Manel Loureiro

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Para ello, el autor, tiene que viajar hasta esta misma isla meca, ya que aquí se encuentran todos los mandatarios reunidos. En esta ubicación, se plasma un juego del gato y del ratón y se presentan enigmas como, quién puede estar detrás de esta petición o quién se puede beneficiar de que esto suceda.

A través de las páginas, explica Loureiro, el lector podrá reconocer diferentes ubicaciones de O Grove pero, también, de Sanxenxo o de Cambados. “En mis novelas es fundamental plantar Galicia como un elemento más de la historia”, contaba el escritor pontevedrés en una entrevista a este Diario.

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