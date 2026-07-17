O Grove afronta la recta final de las fiestas en honor al Carme con América SL y X-Quatro

Procesión de la Virxe do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

Los vecinos y vecinas de O Grove encaran la recta final de sus fiestas en honor a la Virxe do Carme. La programación preparada para el día de hoy comienza desde bien temprano con la salva de bombas que está previsto que se inicie a las diez de la mañana.

A partir de las once la música volverá a las calles de la mano de la charanga Noroeste que recorrerá diferentes rincones de la localidad. Por la noche, los encargados de poner la banda sonora y hacer bailar a los presentes serán la orquesta América SL y la discoteca móvil Disquetoca que alargará la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

El domingo la jornada estará dedicada a los niños y niñas. Así durante toda la jornada las diferentes atracciones instaladas en el entorno de O Corgo ofrecerán precios reducidos para los menores.

Por la tarde, a partir de las cinco, la organización ha preparado una fiesta infantil en la que no faltará de nada ya que tendrá animación musical de la mano del grupo X-Quatro, hinchables con agua y hasta una fiesta de la espuma.

Con este programa la localidad meca cierra seis días de fiesta dedicados a la patrona de los marineros. Dentro de la programación anual del concello, junto con la Festa do Marisco, este evento es de los más especiales para los vecinos y vecinas del municipio ya que son muchas las personas que están ligadas de forma directa o indirecta al mar. Además, las fiestas en honor a la Virxe do Carme, teniendo en cuenta las fechas en las que se celebran, son de las iniciativas más multitudinarias en la villa.

Actos como la procesión marítima, que este año tuvo lugar el jueves, reúnen cada año a centenares de personas entre las que se encuentran muchos visitantes de distintas localidades gallegas pero, también de diferentes puntos de España, que no se quieren perder el evento lleno de devoción, tradición y emoción.