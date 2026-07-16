Una avería deja sin internet a decenas de usuarios en O Grove y Sanxenxo

Imagen de archivo de un ordenador portátil

Una avería en la central telefónica ubicada en Vilalonga, deja sin acceso a Internet ni servicio de teléfono fijo a decenas de hogares ubicados en los concellos de O Grove y Sanxenxo.

Las primeras incidencias, tal y como señalan los afectados, comenzaron ayer pasadas las 15:30 horas y, según las previsiones de la compañía, no estarán resueltas hasta mañana.

El problema en la línea, indican muchos de los perjudicados por la avería, planteó diferentes contratiempos. Así, por ejemplo, comentaban que alguno de ellos teletrabajaba y, el no contar con el servicio, provocó que tuviese que dirigirse a otra ubicación para poder realizar sus funciones.