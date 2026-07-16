La Xunta destaca la fortaleza de la industria gallega para atraer inversores extranjeros

El Gran Hotel La Toja acogió el encuentro Gonzalo Salgado

La directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, destacó, en el marco de 'O Encontro da Toxa 2026', la "posición de fortaleza" que tiene Galicia en la nueva economía. Así, señaló que la comunidad cuenta con una base industrial sólida en un ecosistema empresarial cada vez más innovador e internacionalizado. Esta situación, señaló Toca Carús, favorece la atracción de inversores.

La directora del Igape comentó que la transformación tecnológica y la transición energética que vive actualmente el sector representa una oportunidad para Galicia. Así, puso en valor la evolución de la economía de la comunidad "unha industria máis competitiva, unhas exportacións en máximos históricos e un ecosistema innovador en continuo crecemento".

En su intervención, también destacó que la confianza de las empresas depende, cada vez más de la estabilidad institucional, de la seguridad jurídica y del acompañamiento eficaz por parte de las administraciones. En este sentido distinguió el papel de la Oficina Económica de Galicia como herramienta para "facilitar a implantación e o desenvolvemento de investimentos estratéxicos".

Toca Carús adelantó que el gobierno gallego está trabajando en la 'Estratexia de Innovación Empresarial de Galicia 2026-2028' con el objetivo de extender la innovación a un mayor número de empresas mientras se impulsa la apertura a nuevos mercados, se facilitan instrumentos de financiación o se ofrece una administración "próxima, áxil e coordinada durante todas as fases dos proxectos empresariais".

En este sentido señaló las oportunidades que se abren en Galicia en ámbitos como la industria de la defensa, la descarbonización, la fabricación avanzada o la inteligencia artificial.

En esta jornada también participó la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, quién destacó el acuerdo de la Xunta con la Iniciativa Estratéxica de Seguridade, Defensa e Aerospazo en el que se invierten 40 millones de euros para atraer proyectos industriales para desarrollar y fabricar en Galicia nuevas soluciones tecnológicas e incorporar, así, más empresas a estos sectores.