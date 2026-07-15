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O Grove

Más de sesenta embarcaciones participan en la procesión por mar en honor a la Virxe do Carme

Los encargados de poner la música por la noche serán Magos y América de Vigo

C. Hierro
15/07/2026 22:04
Una embarcación durante la procesión marítima en O Grove
Una embarcación durante la procesión marítima en O Grove
Mónica Ferreirós
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O Grove celebra hoy el día grande dentro de la programación en honor a la Virxe do Carmen. Está previsto que más de sesenta embarcaciones, tal y como señalan desde la Asociación Cultural e Deportiva San Martiño do Grove, organizadora del acto, participen en la procesión marítima que está previsto que comience a las siete de la tarde.

El número de barcos, indican, es un poco superior al de años anteriores, ediciones en las que el listado de navíos superaba, por poco, el medio centenar.

Entre los participantes se encuentran todo tipo de embarcaciones. Así, detallan, habrá lanchas motoras, barcos bateeiros y embarcaciones dedicadas a diferentes artes marisqueras.

Además de la procesión, la jornada cuenta con una programación mucho más amplia. Así, por la mañana la charanga Noroeste recorrerá diferentes puntos del municipio y la Banda Unión Musical de Meaño saldrá a la calle antes de la misa solemne cantada por la Coral polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño.

Por la noche los encargados de poner la banda sonora son las orquestas Magos y América de Vigo.

Próximos días

Mañana se celebrará, entre otros actos, la III Noite Meca con las actuaciones de los grupos locales Marcelino Pan y Vino, Trío La Noche y Dj Payca. 

El sábado la verbena sonará a cargo de América SL y, el domingo, la jornada estará diseñada para los niños y niñas ya que se ofrecerán precios especiales en las atracciones. l

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