El Mar de Ardora ilumina las playas de Sanxenxo y O Grove

Las playas de Sanxenxo y O Grove se iluminaron en la noche de ayer gracias al fenómeno natural Mar de Ardora. Este espectáculo no pasó desapercibido tanto por los vecinos y vecinas de estas localidades como por decenas de visitantes que no dudaron en acudir a los arenales por la noche y disfrutar de esta luz sobre el agua.

Desafiando la oscuridad, fueron muchas las personas que se adentraron en el mar y disfrutaron de una noche mágica. Nadando, en kayak o sobre una tabla, cualquier forma era válida para observar esta iluminación sobre el agua.

Qué es este fenómeno

El Mar de Ardora se trata de un fenómeno natural producido por la presencia de ciertos organismos microscópicos que reaccionan al movimiento del agua y generan el espectacular brillo en el mar.

Los episodios en los mares de Galicia, se producen, sobre todo, entre los meses de julio y septiembre, pero no hay una fecha exacta para su aparición.