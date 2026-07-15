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O Grove

Dani Cornes agota las entradas para su concierto del 18 de julio en el Náutico de San Vicente

El cantante meco se subirá al escenario para presentar los temas de su primer disco de estudio

C. Hierro
15/07/2026 17:59
Dani Cornes, cantante de O Grove
Dani Cornes, cantante de O Grove
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El cantante meco Dani Cornes anuncia un ‘sold out’ para el concierto que dará el próximo 18 de julio en el Náutico de San Vicente. El artista reconoció a través de sus redes sociales que es una fecha que le hace especial ilusión debido a que se trata de un directo en la localidad que le vio nacer y frente a sus vecinos y vecinas.

Cornes subirá al escenario de este emblemático local los temas de su primer disco de estudio que lleva por nombre ‘Aquí sempre tes casa’.

El cantante y compositor de O Grove, Dani Cornes

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Este álbum, tal y como señaló el propio artista en una entrevista a este Diario, está formado por canciones que hablan de emigración basada en su propia historia que lo hicieron trasladarse a Barcelona, lugar en el que actualmente está afincado.

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