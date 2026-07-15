Dani Cornes agota las entradas para su concierto del 18 de julio en el Náutico de San Vicente

Dani Cornes, cantante de O Grove Cedida

El cantante meco Dani Cornes anuncia un ‘sold out’ para el concierto que dará el próximo 18 de julio en el Náutico de San Vicente. El artista reconoció a través de sus redes sociales que es una fecha que le hace especial ilusión debido a que se trata de un directo en la localidad que le vio nacer y frente a sus vecinos y vecinas.

Cornes subirá al escenario de este emblemático local los temas de su primer disco de estudio que lleva por nombre ‘Aquí sempre tes casa’.

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Este álbum, tal y como señaló el propio artista en una entrevista a este Diario, está formado por canciones que hablan de emigración basada en su propia historia que lo hicieron trasladarse a Barcelona, lugar en el que actualmente está afincado.