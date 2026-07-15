Cacabelos desmiente al BNG: "O xulgado doulle a razón a empresa para a instalación da antena"

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, responde a las críticas del BNG sobre la instalación de la antena de telefonía en San Vicente y desmiente todas las afirmaciones vertidas por el portavoz de los nacionalistas, recalcando que su colocación está respaldada por "unha sentencia xudicial".

Cacabelos explica, en primer lugar, que la instalación de este tipo de infraestructuras son una acción de interés general, lo que se rige directamente por una normativa estatal. Partiendo de ahí, señala, y teniendo en cuenta las quejas de los vecinos y vecinas de la zona, desde el Concello "paralizamos en varias ocasións a instalación desa torreta".

El BNG denuncia que la antena de San Vicente está instalada y acusa a Cacabelos de "deixar facer" Más información

Así, señala, buscaron junto a la empresa un emplazamiento alternativo e incluso, una vez que terminó el alquiler de su primera ubicación, la empresa tuvo que "cambiar de sitio por sentencia xudicial".

El alcalde indica que desde el gobierno local tomaron "todas as medidas cautelares e fixemos todo o posible que nos permite a lei para que non se instalara aí" pero, detalla, la empresa cuenta con los informes pertinentes de medioambiente para continuar con su instalación.

A pesar de eso, el Concello presentó alegaciones ante un juez pero éste aceptó las medidas cautelares de la empresa y le permitió seguir con la instalación de la antena telefónica. "Que imos facer nós se un xulgado lle da a razón a unha empresa e lle permite continuar", dijo el alcalde. Y continuó: "Nós non podemos facer máis"

"Populismo barato"

Cacabelos, además, quiso dejar claro que la zona en la que se encuentra la antena no se trata de un lugar afectado por un BIC. "O BNG equivócase, eso non é unha proteción BIC da Igrexa de San Vicente, porque BIC é Adro Vello, non San Vicente e ese espazo queda fóra da influencia", detalla el primer edil meco.

El alcalde, además, duda entre dos opciones, o el BNG "non se entera de que é un trámite administrativo" o, por otro lado, "pretenden que non cumplamos unha sentencia xudicial".

De la misma manera, acusa a los nacionalistas de hacer "populismo barato" con este tema.