La UNED se une a la ‘Salazón da sardiña’ organizada para hoy por Amigos da Salgadeira

Un momento de la actividad del año anterior Cedida

La asociación Amigos da Salgadeira de Moreiras organiza un año más la actividad “Salazón da sardiña”, cuyo objetivo es dar a conocer el proceso que se empleaba hace 200 años para la conservación del pescado.

Como ya es tradición, la propuesta tendrá lugar mañana, miércoles, y el 29 de julio en el almacén viejo de Moreiras, para realizar los dos pasos clásicos: “facémola chanca”, en el que se hace el inicio de la elaboración tradicional de la sardina salda introduciéndole en una salmuera líquida; y “estivamolo morto”, en el que se ejecuta la retirada de la sardina de la salmuera, el lavado y presando. Ambas citas serán a las siete y media de la tarde.

Además, este año la actividad contará con la ponencia “O mar galego antes da chegada dos cataláns: actores, pesca e comercio”, impartida por el doctor de la USC y profesor de la UNED, José María Leal Bóveda.

Por otro lado, en la misma ubicación, el Concello de O Grove organiza diversas citas musicales que se extenderán desde finales de julio a todo el mes de agosto. La primera será el día 23 de este mes, a las nueve de la noche, con la actuación de la agrupación local, Cinco en Zocas.

Le seguirán el Grupo Silenzio con un concierto de jueves 13 de agosto y, al día siguiente, se subirá a ese mismo escenario la cantautora Andrea Búa.