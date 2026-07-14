Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La UNED se une a la ‘Salazón da sardiña’ organizada para hoy por Amigos da Salgadeira

Sandra Rey
14/07/2026 20:00
Un momento de la actividad del año anterior
Un momento de la actividad del año anterior
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La asociación Amigos da Salgadeira de Moreiras organiza un año más la actividad “Salazón da sardiña”, cuyo objetivo es dar a conocer el proceso que se empleaba hace 200 años para la conservación del pescado.

Como ya es tradición, la propuesta tendrá lugar mañana, miércoles, y el 29 de julio en el almacén viejo de Moreiras, para realizar los dos pasos clásicos: “facémola chanca”, en el que se hace el inicio de la elaboración tradicional de la sardina salda introduciéndole en una salmuera líquida; y “estivamolo morto”, en el que se ejecuta la retirada de la sardina de la salmuera, el lavado y presando. Ambas citas serán a las siete y media de la tarde.

Además, este año la actividad contará con la ponencia “O mar galego antes da chegada dos cataláns: actores, pesca e comercio”, impartida por el doctor de la USC y profesor de la UNED, José María Leal Bóveda.

Por otro lado, en la misma ubicación, el Concello de O Grove organiza diversas citas musicales que se extenderán desde finales de julio a todo el mes de agosto. La primera será el día 23 de este mes, a las nueve de la noche, con la actuación de la agrupación local, Cinco en Zocas.

Le seguirán el Grupo Silenzio con un concierto de jueves 13 de agosto y, al día siguiente, se subirá a ese mismo escenario la cantautora Andrea Búa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620