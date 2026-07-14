París de Noia y Los Satélites ponen la banda sonora a los actos de hoy en honor al Carme

Un momento de la procesión marítima del año anterior Mónica Ferreirós

El municipio de O Grove está inmerso en los festejos en honor a la Virxe do Carme. La jornada de hoy está marcada por su banda sonora que comenzará a las once de la mañana con el pasacalles de la mano de la charanga Noroeste y continuará, a las diez de la noche con las orquestas Los Satélites y París de Noia.

A partir de las doce de la noche está prevista la gran tirada de fuegos artificiales que darán la bienvenida a la jornada más especial dedicada a la patrona de los marineros. Para el día grande está prevista una programación en la que no faltará la música ni tampoco los actos litúrgicos. Así, por la mañana, tras la actuación de la banda Unión Musical de Meaño tendrá lugar la misa solemne que contará con la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores de San Martiño.

A las doce se celebrará el aperitivo para los jubilados en la Praza do Corgo que también contará con actuaciones en directo.

Ya por la tarde, a las seis, está prevista la salida de la procesión desde San Roque hasta la lonja para celebrar la misa cantada por la Coral Axupen.

Una hora más tarde comenzará la procesión marítima con la música de la Asociación Cultural Cantodorxo y con la participación de decenas de embarcaciones que se engalanarán con flores y lazos para esta cita.

Por la noche, se subirán al escenario de la verbena las orquestas Magos y América de Vigo.

La programación continuará el viernes, sábado y domingo con citas como la III Noite Meca con artistas emergentes, la música de la orquesta América SL o el Día do Neno que ofrecerá precios especiales para disfrutar de las atracciones.