O Grove se une a la fiebre por la selección: ponen pantalla grande para seguir el partido

Público viendo el anterior partido de la selección Mónica Ferreirós

El concello de O Grove se une a los municipios de O Salnés que esta tarde instalarán pantallas para que los vecinos, vecinas y visitantes puedan seguir el partido en el que se enfrentan la selección española y la francesa por una plaza en la final del Mundial.

La ubicación en la que se instalará será el recinto de la fiesta preparado para acoger todos los eventos en honor a la Virxe do Carme.

Como en el resto de municipios en los que se instala la pantalla, se espera que sean muchas las personas que se agolpen en este punto para disfrutar de este partido que comenzará a las nueve de la noche.