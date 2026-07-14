La Cofradía recibe una ayuda de 78.000 euros para la retirada de algas y protección del entorno

Fachada de la Cofradía de Pescadores de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores de O Grove recibió una subvención de la consellería do Mar de 78.162 euros para la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos mediante la recogida de residuos y la retirada de algas.

Gracias a esta ayuda el ente tiene previsto dedicar seis jornadas este año y otras tantas el próximo para eliminar de los fondos marinos las algas y, además, llevar a cabo acciones de sensibilización.

Durante el 2026 ya se dedicaron tres días de trabajo a este fin y se llegaron a retirar casi diez toneladas de algas del banco marisquero de Meloxo.

Está previsto, señalan desde la cofradía meca, que las siguientes jornadas dedicadas a este fin sean los días 22, 23 y 24 de julio.