El BNG denuncia que la antena de San Vicente está instalada y acusa a Cacabelos de "deixar facer"

Imagen de la antena instalada en San Vicente, O Grove

El BNG de O Grove denuncia que la instalación de la antena de telefonía ubicada en San Vicente está finalizada. Así, señalan que cuenta con la torre, con una caseta técnica y hasta con un cierre perimetral.

Para el portavoz del partido, Anselmo Noia, esta situación confirma que “o goberno local limitouse a deixar facer mentres a empresa avanzaba ata consumar un estropicio estético e ambiental ao carón dun Ben de Interese Cultural como é a Igrexa de San Vicente”.

Los nacionalistas indican que esta situación es "especialmente grave" porque el Concello, cuentan, lleva, desde octubre del 2024, con un mandato expreso para elaborar una ordenanza municipal que regule la implantación de las antenas de telefonía en el municipio. Esta iniciativa, recuerdan, fue presentada por el BNG y aprobada por la Corporación con el objetivo de evitar conflictos como el de San Vicente.

“O alcalde José Cacabelos debería ter a ordenanza xa rematada ou, cando menos, estar ultimando a súa redacción. A realidade é que non hai nin noticias dela. Está metida nun caixón mentres as empresas continúan facendo o que lles parece”, critica Noia.

Desde la oposición señalan, además, que la normativa también proponía suspender preventivamente la concesión de licencias para nuevas antenas.

El BNG manifiesta que actualmente se confirmó "o peor escenario posible". Así detallan que "estamos diante dunha actuación que modifica de maneira evidente a contorna dun dos espazos patrimoniais máis emblemáticos do municipio”.

El portavoz insiste que desde el BNG no se cuestiona la necesidad de mejorar la cobertura de telefonía móvil pero reitera que las infraestructuras deben implantarse con criterios de planificación, respecto por el patrimonio y consenso con los vecinos y vecinas. “É responsabilidade do Concello establecer regras claras”, concluyó Noia.