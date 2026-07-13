Rescatan a dos jóvenes cerca del puente de A Toxa tras ser arrastrados por la corriente del mar 

Imagen de archivo del entorno en el que se encontraban los auxiliados Gonzalo Salgado

Dos jóvenes de 18 años fueron rescatados esta tarde en el mar, a la altura del puente de A Toxa, donde los encontraron agarrados a una boya tras ser arrastrados por la corriente.

Según explicaron fuentes de la Policía Local de O Grove, las primeras hipótesis apuntan a que ambos varones se encontraban en una de las playas de la Illa de A Toxa cuando, al ir a nadar, resultaron arrastrados por la fuerza de la corriente del mar.

Fueron dos policías, uno fuera de servicio y otro alumno, que se encontraban cerca del entorno los que acudieron a rescatarlos con una tabla de surf al presenciar la situación.

Al operativo también se sumaron posteriormente dos efectivos de Emergencias O Grove y, además, una embarcación particular, que decidió acercarse a auxiliar al percatarse del escenario.

Un particular fue el que dio aviso del suceso al 112 Galicia sobre las siete y media de la tarde. De inmediato se movilizaron a los servicios de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, el GES de Sanxexo, La Guardia Civil, Policía Local, Emergencias O Grove y también dio aviso a una ambulancia del 061.

Una vez rescatados y en tierra, ambos jóvenes –de fuera del municipio y que se encontraban pasando unos días en casa de un amigo de la localidad– fueron trasladados al PAC con leves síntomas de hipotermia, según apuntaron fuentes del operativo.