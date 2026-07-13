O Grove arranca seis días consecutivos de celebración con motivo de las Festas do Carme

Embarcaciones participantes en la procesión del año pasado Mónica Ferreirós

El municipio de O Grove da este martes el pistoletazo de salida a una de sus citas más especiales del calendario estival, las Festas do Carme, que se celebrarán durante seis días consecutivos con verbena, atracciones, actos litúrgicos y la tradicional procesión marítima.

Una salva de bombas será la que de hoy inicio a los festejos, que contarán con la música de la charanga Noroeste, la actuación de la Asociación Cultural Cantodorxo y las orquestas Marbella y Capitol.

Para la jornada del miércoles, la organización tiene preparada una gran verbena de la mano de París de Noia y Los Satélites. Además, a partir de la medianoche será la tirada de fuegos artificiales que darán la bienvenida a la jornada más especial, el Día del Carmen.

Así, el jueves los actos comenzarán desde bien temprano con la salva de bombas, el pasacalles y el desfile hasta la Iglesia Parroquial. La procesión marítima será a las siete de la tarde, tras una misa especial en la lonja para recordar a todos los marineros fallecidos, celebrada una hora antes.

Los últimos días, el 17, 18 y 19 de julio, la música será la protagonistas de las jornadas, con diferentes propuestas y actividades a lo largo del día, y verbena todas las noches.