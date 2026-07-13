Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove arranca seis días consecutivos de celebración con motivo de las Festas do Carme

La verbena, atracciones, actos litúrgicos y la tradicional procesión marítima serán las protagonistas de las jornadas

Sandra Rey
13/07/2026 21:28
Embarcaciones participantes en la procesión del año pasado
Embarcaciones participantes en la procesión del año pasado
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El municipio de O Grove da este martes el pistoletazo de salida a una de sus citas más especiales del calendario estival, las Festas do Carme, que se celebrarán durante seis días consecutivos con verbena, atracciones, actos litúrgicos y la tradicional procesión marítima.

Una salva de bombas será la que de hoy inicio a los festejos, que contarán con la música de la charanga Noroeste, la actuación de la Asociación Cultural Cantodorxo y las orquestas Marbella y Capitol.

Para la jornada del miércoles, la organización tiene preparada una gran verbena de la mano de París de Noia y Los Satélites. Además, a partir de la medianoche será la tirada de fuegos artificiales que darán la bienvenida a la jornada más especial, el Día del Carmen.

Así, el jueves los actos comenzarán desde bien temprano con la salva de bombas, el pasacalles y el desfile hasta la Iglesia Parroquial. La procesión marítima será a las siete de la tarde, tras una misa especial en la lonja para recordar a todos los marineros fallecidos, celebrada una hora antes.

Los últimos días, el 17, 18 y 19 de julio, la música será la protagonistas de las jornadas, con diferentes propuestas y actividades a lo largo del día, y verbena todas las noches.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620