La ampliación del colegio Rosalía de Castro alcanza casi el 50% de su ejecución

El conselleiro, Román Rodríguez, y el alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante la visita al edificio en obras Cedida

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, visitó este sábado las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro, las cuales ya superan el 40% de su ejecución y que se prevé que concluyan antes de que finalice el año. Rodríguez destacó que esta intervención supondrá una “mellora moi importante” para la comunidad educativa al dotar al colegio de instalaciones más amplias, modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades del alumnado.

La obra contempla la construcción de un nuevo edificio de dos plantas en el lugar de las antiguas viviendas de profesores, donde se habilitará un comedor de mayor capacidad y un gimnasio, además de vestuarios, almacenes y otros espacios de servicio. El inmueble, de casi mil metros cuadrados, se incorpora siguiendo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incluyendo una nueva caldera de biomasa y mejoras en la accesibilidad con nuevas rampas de acceso.

No obstante, esta no es la única obra de mejora de un centro educativo que la Xunta está ejecutando en O Salnés. Actualmente, el gobierno gallego está realizando un total de 20 actuaciones en colegios de la comarca, con una inversión total de 8,8 millones de euros. Así lo destacó ayer el conselleiro durante su visita a O Grove.

El titular de Educación subrayó que la Xunta está realizando hasta siete intervenciones de gran envergadura, con una inversión superior a los 8,3 millones de euros. Entre ellas destacan la ampliación del Centro Integrado de FP Fontecarmoa, en Vilagarcía, con un presupuestos de 3,7 millones de euros, y la rehabilitación integral del Centro Público Integrado de Cuntis, con cerca de dos millones.

A mayores de estas actuaciones, la Xunta aprovecha el período estival para desarrollar 13 obras de pequeña y media envergadura en la zona, con una inversión de más de 500.000 euros a través del Plan Ben_Estar 2026. Se trata de mejoras en el bienestar, la accesibilidad, la conservación y el mantenimiento de los centros con intervenciones como renovación de baños, la reparación de cubiertas, la mejora de cierres y muros o la puesta a punto de las instalaciones.

En el caso de la península meca, esteverano están ejecutándose obras en el Colegio As Bizocas, en el Plurilingüe Conmeniño y en el IES Monte da Vila, con una inversión superior a los 125.000 euros.