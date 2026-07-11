El Grobus regresa con 24 paradas y 13 frecuencias durante el día y la noche

Imagen de archivo de un autobús en la estación de O Grove

El Grobus, el servicio de transporte público que recorre O Grove y resultado de un convenio entre la Xunta y Monbus, regresa a la península meca con 24 paradas y hasta 13 viajes que se reparten entre el día y la noche.

El vehículo comienza su rutina diaria a partir de las 00:00 horas desde la estación de autobuses, con un recorrido circular de unos 20 kilómetros y que se realiza en 42 minutos, aproximadamente, finalizando en la Avenida Beiramar junto a la comisaría de la Policía Local. Las demás salidas son a las 02:00, 04:00, 06:00, 09:30, 10:30, 12:10, 15:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00 y 23:00 horas.

El trayecto realiza paradas en la Praza Fonte do Gaio, en Luis A. Mestre, el cruce de Ardia con Teniente Domínguez, la marquesina de Ardia, la intersección Atlántida-A Lanzada, Raeiros, el cruce de Bizocas con Seixeliño, el Camping O Espiño y Miami, la Cafetería Pedras negras, la Capilla de San Vicente do Mar, Area con el cruce de San Vicente, el cruce de Mar del Norte, la Farmacia de Balea, la Capilla As Baladas, la intersección de Reboredo con Mexilloeira, Reboredo con A Costa, el cruce de Campos, el de O Con con la Avendida de Portugal, en Cortiñas junto a la librería, Toxa Piel y en el Centro Comercial Aldea A Toxa, junto al párking de buses.