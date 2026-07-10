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O Grove

Las once obras de la ‘Cartografía interior’ de Guillermo Pedrosa ya se muestran en O Grove

C. Hierro
10/07/2026 14:47
Fachada de la Galería Besada, en O Grove
Fachada de la Galería Besada, en O Grove
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El artista vilagarciano Guillermo Pedrosa inauguró esta semana su nueva exposición en la Galería Besada.

La muestra, que lleva por título ‘Cartografía interior’ está compuesta por once obras en los que Pedrosa presenta piezas creadas en tres dimensiones que nacieron, explica, de la investigación sobre el comportamiento de los materiales, así como de las composiciones geométricas.

La exposición permanecerá abierta al público durante todo el verano (hasta el 12 de septiembre) tanto en horario de mañana de diez y media a una y media y, como de tarde, desde las siete hasta las 20:30 horas.

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