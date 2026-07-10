Convocan el Premio de Investigación y Cultura Marítima Luís Rei dotado de 1.500 euros

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove convoca, por tercer año consecutivo, el Premio de Investigación y Cultura Marítima Luís Rei dotado con 1.500 euros al ganador.

Los interesados en presentar sus trabajos, que tienen que estar relacionados con el patrimonio y la cultura marítima y fluvial y o su recuperación o vinculado con la historia y cultura de O Grove y O Salnés, tiene de plazo hasta el 15 de octubre. Para participar, el texto debe ser enviado -se presentarán cinco copias en papel y una en soporte digital- por correo postal a la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey ubicada en la Rúa Monte da Vila, 11.

La convocatoria de este certamen tiene como objetivo honrar la figura y memoria de Xosé Luís Rei, vecino de la localidad reconocido por su compromiso cívico con el municipio y con Galicia, así como por sus importantes iniciativas culturales y variadas investigaciones socioculturales que realizó vinculadas a O Grove. Además, desde el Concello, buscan fomentar la investigación y la recuperación de la cultura marítima.

En la edición del premio del año pasado resultó ganador el trabajo presentado por María de los Ángeles Verea que llevaba por título ‘De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo’.