Cacabelos sobre las obras de Meloxo: "Dende hai oito meses está toda a documentación na Diputación"

El alcalde de O Grove, durante un Pleno Gonzalo Salgado

Las ansiadas obras para mejorar la carretera EP-9103, conocida comúnmente como subida a Meloxo, continúan bloqueadas. Preguntado por estos trabajos en la última sesión Plenaria, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, señaló que "desde hai oito meses está toda a documentación na Diputación".

Además, el regidor destacó que fue en marzo del año pasado cuando entregaron todos los informes a la administración provincial y, a partir de ahí, fueron contestando a todos los requerimientos que le fueron solicitando. Así, Cacabelos comentó que desde el Concello la entrega de la documentación solicitada por parte de la Diputación siempre fue en un corto periodo de tiempo.

En este tiempo de espera, señaló el edil, desde O Grove han pedido diferentes reuniones con técnicos de la administración para poder agilizar los trámites y, comenzar, cuanto antes con estas obras. "Esta semana pedirei un encontro co presidente", señaló Cacabelos al terminar su intervención.

Histórico

En el mes de agosto del 2024, el alcalde meco se reunió con el presidente de la diputación, Luis López, con el objetivo de avanzar la mejora en esta punto del municipio. Unas obras que tienen, como objetivo, aumentar la seguridad en la movilidad de los peatones y vehículos y, además, renovar el sistema de abastecimiento de agua para los vecinos y vecinas de esta zona.

En esta fecha, López, ya señaló que la redacción del proyecto estaba finalizada y era el momento de que el Concello, moviera ficha.

Los trámites que tuvieron que hacer desde el gobierno local se centraron, sobre todo, en conseguir la cesión de terrenos para llevar a cabo estas obras.

No fue hasta el marzo de este año, según señalaron desde la Diputación, cuando desde el gobierno local hizo entrega del certificado de la puesta a disposición de estas parcelas. Casi un mes después -el 13 de abril-, tras analizar la documentación, el ente provincial le trasladó al Concello el proyecto constructivo y le solicitó la enmienda de “algúns erros detectados no certificado”. De la misma manera, en esa comunicación, se le requirió un documento “que concrete a forma de financiación prevista para a achega municipal”.

En ese momento, el ente provincial indicaba que cuando dispusiese de toda la "información correctamente", se podrían activar los siguientes pasos administrativos que serían: la firma del convenio entre ambas administraciones, la tramitación del expediente forzosa de los terrenos necesarios para llevar a cabo las mejoras y la licitación de la obra por 900.000 euros, tal y como se anunció en su día.

Según señaló el alcalde, este mismo miércoles, estos trámites ya estarían listos por lo que estarían esperando a que la Diputaión les presente el borrador del convenio y poder comenzar las obras.