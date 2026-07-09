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O Grove

Emprego ensalza la contribución de todos los emigrantes al progreso de la comunidad

C. Hierro
09/07/2026 17:07
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante el acto en A Toxa
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante el acto en A Toxa
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La Xunta, en la voz del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puso en valor el papel de la emigración gallega en el desarrollo socioeconómico de la localidad.

Su actividad, señaló, contribuyó a crear en la actualidad “unha terra de oportunidades para aquelas persoas galegas do exterior que desexen retornar e achegar o seu talento ao tecido produtivo”.

González destacó esta idea en su participación en el Encontro Internacional de Galegos no mundo organizado por la Asociación de Empresarios Galegos en Madrid (Aegama) que se celebró ayer en ala Illa da Toxa.

Esta cita, en la que también se entregaron los premios al Empresario do Ano de Galicia y al Empresario do Ano no exterior al fundador y presidente de Ecoener, Luis de Valdivia y al socio director de Alsis Funds, David Sánchez-Tembleque, respectivamente, se trata de un foro estratégico que tiene como objetivo tender puentes comerciales, crear alianzas y fomentar negocios transnacionales entre la comunidad gallega global.

Así, el encuentro, que se celebra cada año, cuenta con la presencia de figuras destacadas tanto del ámbito institucional como empresarial que buscan encontrar un punto en común entre todos ellos.

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