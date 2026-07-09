El Pleno exige a la Xunta crear una Unidade de Atención Temperá en O Grove

Imagen de archivo de la Corporación votando en otra sesión Plenaria Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove insta a la Xunta a crear una Unidade de Atención Temperá en el municipio para atender y favorecer el desarrollo de todos los niños y niñas que presenten Necesidades Educativas Especiais (NEE) o Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE).

Además, exigen que doten al municipio de los recursos humanos y materiales necesarios para atender adecuadamente la demanda existente en la localidad.

De la misma manera, todos los partidos de la Corporación votaron a favor de la moción presentada por Esquerda Unida que incluía la creación de una mesa de trabajo municipal en la que participen tanto el Concello como los centros educativos, servicios sociales, representantes del centro de salud, asociaciones de familias y entidades especializadas para analizar las necesidades que existen en O Grove.

Según detallaban en la propuesta de EU, actualmente en el municipio viven más de 1.100 niños y niñas entre los cero y los catorce años y, alrededor de 200 presentan alguna de estas necesidades.

El objetivo final de esta moción, tal y como indicaba el partido liderado por José Antonio Otero, es ayudar a las familias a costear los tratamientos y ofrecer, a los niños y niñas, las terapias que precisen sin importar su nivel económico.

Los otros puntos que se especificaban en la moción y que, por tanto, fueron apoyados por unanimidad, estaban relacionados con exigir a la Xunta el desarrollo e implantación de una Rede Pública Galega de Atención Postemperá que garantice la continuidad asistencial de los niños y niñas con trastornos del desarrollo o necesidades específicas, reducir las listas de espera y reforzar los equipos profesionales y recursos disponibles, así como mejorar la coordinación entre los sistemas sanitario, educativo y social para garantizar la mejor atención.