El Náutico de San Vicente ofrece clases gratuitas para aprender a navegar en dorna

Dornas durante una regata en O Grove

El Náutico de San Vicente do Mar da un paso más a su colaboración con Amigos da Dorna Meca y, este año, ofrece clases gratuitas para aprender a navegar en esta embarcación.

Las citas son los martes y los jueves y la actividad está diseñada para personas mayores de 18 años que tengan interés en la navegación tradicional. Las plazas son limitadas, es por ello que los interesados deben llamar al teléfono 670 580 106 para poder inscribirse.

Las clases contarán con fundamentos teóricos, que se ofrecerán directamente en la playa de A Barrosa en horario de once a dos y, por la tarde, tendrá lugar la salida al mar. Está previsto que, si las condiciones son buenas, puedan comenzar la navegación a las cinco de la tarde.

Años de colaboración

Desde el Náutico de San Vicente señalan que tras nueve años de colaboración con la asociación, tanto en la organización del encuentro de embarcaciones tradicionales como en la restauración de dornas o en la repoblación de estos navíos en el arenal que está frente al local, les apetecía seguir en esta línea y ofrecer algo más.

Es por ello que nacen estas clases gratuitas que ofrecen un mínimo de formación a todos aquellos que quieran disfrutar y a la vez ayudar a mantener vivo este patrimonio.