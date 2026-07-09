El Concello explica que la tala de los setos de Ardia se debe a una razón de seguridad para el peatón

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El gobierno local explicó en Pleno, tras ser preguntados por las diferentes formaciones políticas, que la tala de los setos de la carretera de Ardia se debe a una cuestión de seguridad.

Así, señalaron que esta vegetación fue retirada después de que varios residentes de la zona detallasen al Concello que estaba preocupados por la inseguridad que, la falta de visión, provocaba a la hora de que un peatón cruzase la carretera en este punto de la localidad.

La concejala de Medio Ambiente, Ángeles Domínguez, detalló que se tomó esta decisión debido a que la imagen en la que se encontraban era “bastante penosa” e incluso algunos de los setos estaban enfermos.

De la misma manera, Domínguez quiso recordar que las competencias sobre esta carretera no son del Concello, si no de la Xunta, por lo que les correspondería a ellos llevar a cabo este tipo de acciones y su mantenimiento.

La concejala, explicó además, que una vez que pase el verano, el gobierno local pretende plantar en esta zona “algo máis axeitado” y que esta acción se llevará a cabo con o sin la ayuda de la Xunta.