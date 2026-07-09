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O Grove

Aprometur pide a Portos mejoras para los pantalanes y presenta sus ideas de futuro

La asociación mantiene una rueda de contactos con las distintas administraciones

C. Hierro
09/07/2026 11:18
Reunión de Aprometur con Portos de Galicia
Reunión de Aprometur con Portos de Galicia
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Representantes de Aprometur, asociación de empresarios turísticos de O Grove, se reunieron esta semana con la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana y con su director, Juan Sanmartín.

El objetivo de este encuentro, que se enmarca dentro de la rueda de contactos que la entidad está realizando con diferentes administraciones, fue presentar sus ideas de futuro y, además, trasladarle las peticiones de algunos de los socios.

Uno de los puntos que centró la reunión fue la solicitud de mejora de los pantalanes de acceso de pasajeros a las embarcaciones. Portos, cuentan desde Aprometur, tomaron nota de esta demanda vecinal.

Por otro lado, la asociación de empresarios mecos también presentaron a Portos de Galicia un proyecto que se convertiría en una realidad el próximo año. Tal y como indican, la actividad fue bien recibida por parte de la administración.

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