Puño Dragón, Santi Araújo y Catuxa Salom protagonizan el festival Ribeiro son de Viño

La artista Catuxa Salom actúa en este festival en O Grove Cedida

El Náutico de San Vicente do Mar acoge, un año más, la celebración del festival Ribeiro son de Viño que combina actuaciones musicales con degustaciones de vino. La cita es este sábado y la programación se alargará desde las doce de la mañana hasta las diez de la noche.

En esta ocasión, y ya van trece ediciones, los encargados de poner la banda sonora a la cita serán Puño Dragón con su rock alternativo, Santi Araújo que combinará sus canciones de bossanova, folk y psicodelia y la vilagarciana Catuxa Salom que ofrecerá un directo sorprendente en el que fusiona los ritmos indígenas argentinos con la música tradicional gallega y la electrónica moderna. Además, contará con la sesión de Dj Toni B. Willish y la propuesta musical de El Zar.

En cuanto a los vinos que podrán probar los asistentes estarán presentes dos bodegas: Alanís y Viña Costeira que pondrán a la venta sus caldos por copa o por botella.

La entrada a este festival, que se puso a la venta a través de la web del local y desde la organización prevén que también haya alguna en taquilla, incluyen el acceso al Náutico de San Vicente en el horario competo para disfrutar de los conciertos y una copa para degustar uno de los vinos.