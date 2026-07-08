Las llamas calcinan un taller de embarcaciones en San Vicente

Operativo para luchar contra las llamas en una nave en San Vicente, en O Grove Todogrove

Un incendio calcinó esta madrugada un taller de embarcaciones ubicado en la zona de As Bizocas-Balea, en la parroquia de San Vicente, en O Grove. Las llamas, tal y como señalan fuentes de Emerxencias de la localidad, comenzaron alrededor de la una de la madrugada, momento en el que llegó el aviso a través de vecinos y vecinas que se encontraban cerca de la zona.

El fuego afectó, explican, a una nave de gran tamaño que está dividida en tres y, por tanto, comparten otras tantas empresas. Según detallan, en la que se originó el fuego, dedicada al taller de embarcaciones, ardió por completo dejando inservible su interior. Además, el incendio también afectó a parte de otra, dejando daños materiales pero de menor envergadura.

La rápida actuación del operativo contra incendios, que estuvo formado por el servicio de Emerxencias de O Grove y de Sanxenxo, por los Bomberos do Salnés, por brigadas forestales de la Xunta de Galicia y por la Guardia Civil, impidieron que este fuego se propagase al resto de instalaciones allí ubicadas.

Operativo para luchar contra las llamas en una nave en San Vicente, en O Grove Todogrove

Además, tal y como relatan los servicios, su intervención también impidió que el fuego llegase, por ejemplo, a zonas de monte cercanas o a zonas recreativas en las que se encontraban tanto vecinos y vecinas de la localidad como los primeros turistas que llegaron al municipio para disfrutar del verano.

El operativo, cuentan fuentes de Emerxencias, se alargó hasta primera hora de este miércoles. Ya que, una vez apagado el fuego, diferentes operarios continuaron trabajando para refrescar la zona e impedir que las llamas volvieran a reactivarse.

La causa de este incendio todavía se desconoce y es la Guardia Civil la que se encarga, actualmente, de esclarecer el origen de las llamas que comenzaron de madrugada.