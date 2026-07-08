El Gran Hotel La Toja inaugura el bosque de esculturas de Efraim Ortega

Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja GONZALO SALGADO

Este domingo, el Eurostars Gran Hotel La Toja inaugura la segunda edición de su Bosque de Esculturas, un proyecto cultural que tiene como objetivo transformar los jardines de este emblemático establecimiento en un museo al aire libre.

La edición de este año lleva por nombre ‘Boble paisaje’ y llega de la mano del artista Efraim Ortega gracias a su colaboración con Wit Art Gallery.

La muestra está compuesta por un total de ocho esculturas, todas ellas inspiradas en A Toxa. Estas obras, señalan desde la organización, reflexionan sobre la relación entre el paisaje de la isla y la memoria. Es por ello que tanto el mar, el puente de acceso a este paraíso o la arquitectura histórica del balneario sirvieron como punto de partida de esta propuesta artística que, según el autor, invita a los visitantes a reflexionar sobre los vínculos emocionales que se establecen con los diferentes lugares.

Tras la inauguración, que se celebrará en un acto privado a las doce y media de la mañana, la muestra estará abierta al público general todos los días de la semana durante. El horario para acceder a los jardines del hotel y disfrutar de este espacio expositivo al aire libre será de manera continua desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde.