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O Grove

El evento musical ‘Rockeando con Ramona Órbita’ llega a la Casa Cultural Manuel Lueiro Rey

Esta actividad forma parte de la amplia programación del Concello para el verano

C. Hierro
07/07/2026 08:14
Imagen promocional del espectáculo musical en O Grove
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El espectáculo musical ‘Rockeando con Ramona Órbita’ a cargo de Pakolas llega hoy a la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey. Está previsto que el evento comience a las once y media de la mañana.

Esta actividad, para la que es necesaria inscripción previa a través de la biblioteca municipal, forma parte del amplio programa cultural organizado por el Concello de O Grove para este verano.

Tras esta cita, la siguiente es el jueves en la Praza do Corgo con la primera de las actuaciones de los Xoves Musicais. En este caso, los encargados de poner la banda sonora será el grupo Caballito a partir de las nueve. Los siguientes directos los protagonizarán Cinco en Zocas, Fla Meco o David Chiquillo e Lote.

Programa cultural de O Grove para el verano
Programa cultural de O Grove para el verano
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