'Sold out' de Quique González en el Náutico de San Vicente

Quique González durante su concierto en El Náutico de San Vicente Cedida

Los acordes de 'Salitre', 'Aunque tú no lo sepas' y 'Charo' volvieron a llenar, ayer, la mágica atmósfera del Náutico de San Vicente de la mano de Quique González.

Un local abarrotado se rindió al cantautor madrileño que, tras haber pasado unos años sin pisar este escenario, volvió a subirse a el y actuó durante más de dos horas. Instantes en los que no dejaron de sonar sus temas más míticos pero, también, hubo tiempo para presentar canciones de su último disco '1973'.

Aunque normalmente los conciertos en el Náutico son sorpresa, Quique González quiso anunciar su presencia con algo de antelación. Eso hizo que, tanto las entradas para el concierto de ayer como para el de hoy estén agotadas desde hace semanas.

El directo de esta jornada comenzará a las ocho de la tarde.