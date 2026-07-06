EU pide el Concello ayudas para familias con menores con necesidades terapéuticas

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove Gonzalo Salgado

Esquerda Unida defenderá en el Pleno del próximo miércoles una moción que, señalan, esta destinada a reforzar la atención a los niños y niñas con trastornos del desarrollo, discapacidades o necesidades específicas de apoyo educativo.

Para ello, el partido liderado por José Antonio Otero, solicita al Concello la creación de una línea municipal de ayudas para colaborar con la financiación de las terapias especializadas mientras no haya una cobertura pública suficiente. De la misma manera, pide la constitución de una mesa de trabajo en la que participen administraciones, profesionales, centros educativos y familias para analizar las necesidades existentes y hacer un seguimiento de las medidas adoptadas.

De la misma manera, EU, buscará el apoyo del resto de formaciones para instar a la Xunta de Galicia a crear una Unidade de Atención Temperá en O Grove y desarrollar una Rede Pública Galega de Atención Postemperá, para garantizar la continuidad de los tratamientos durante toda la edad pediátrica, reducir las listas de espera y reforzar la coordinación entre el ámbito sanitario, educativo y social.

Más de mil menores

Esta iniciativa, indican desde Esquerda Unida, parte de "a realidade que viven numerosas familias da vila" que, señalan, están obligadas a desplazarse a otros municipios para recibir atención o a asumir el elevado coste de las terapias privadas cuando termina la cobertura pública.

Según recoge la moción que presentarán en el Pleno, en O Grove residen más de 1.100 niños y niñas menores de quince años que presentan Necesidades Educativas Especiais (NEE) o Necesidades Específicas de Apio Educativo (NEAE). Esta cifra, indican, "evidencia a importancia de contar con recursos públicos suficientes para dar resposta ás necesidades existentes no municipio".

El concejal de EU, Anxo Meis, señala que "ningunha crianza debería quedar sen tratamento simplemente por cumprir unha determinada idade administrativa. As necesidades dos menores non desaparecen porque o diga un regulamento, e as administracións teñen a obriga de garantir a continuidade asistencial sempre que exista criterio profesional",

Además, recalca que ""o acceso ás terapias non pode depender da capacidade económica das familias nin do lugar onde viven".