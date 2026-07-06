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O Grove

Emgrobes repartió 1.200 euros en vales entre los más de 7.500 participantes en su campaña

La asociación hace un balance positivo de la iniciativa y augura una temporada estival buena para el sector

C. Hierro
06/07/2026 15:05
Participantes en las actividades organizadas por Emgrobes
Participantes en las actividades organizadas por Emgrobes
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La asociación Emgrobes hace un balance muy positivo de su campaña ‘Come, merca, ama O Grove’ que llegó a repartir hasta 1.200 euros en vales de compra desde el 22 de junio hasta el 5 de julio. En total, señalaron, se repartieron unos 7.500 boletos alfanuméricos entre los clientes que realizaron sus compras en los 95 establecimientos adheridos a la iniciativa.

Las personas portadoras de los bonos, que son de cien y de cincuenta euros, tienen hasta el 31 de agosto para canjearlos y, por tanto, “seguir incentivando e revertindo os premios nos propios establecementos participantes”. Entre ellos, destacan, se encuentran todo tipo de locales, desde comercios hasta taperías pasando, por ejemplo, por restaurantes, apartamentos u hoteles.

Desde Emgrobes también valoran de forma muy positiva la gran participación de personas en las actividades llevadas a cabo en la calle Castelao que contaron con la música y la animación de una discoteca móvil. Además, también se realizaron diferentes talleres para niños y niñas.

Meses de verano

Con las iniciativas que llevan a cabo, desde la asociación buscan dinamizar el comercio local y fidelizar a la clientela durante todas las épocas del año. Así, señalan que continuarán ayudando a los socios durante el verano con formación y preparación de nuevas campañas.

Emgrobes indica que, tal consultar a diferentes empresas, auguran un “bo verán” ya que el clima y el ambiente que se vive en la localidad presagian la llegada de muchos turistas.

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