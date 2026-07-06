Emgrobes repartió 1.200 euros en vales entre los más de 7.500 participantes en su campaña

Participantes en las actividades organizadas por Emgrobes

La asociación Emgrobes hace un balance muy positivo de su campaña ‘Come, merca, ama O Grove’ que llegó a repartir hasta 1.200 euros en vales de compra desde el 22 de junio hasta el 5 de julio. En total, señalaron, se repartieron unos 7.500 boletos alfanuméricos entre los clientes que realizaron sus compras en los 95 establecimientos adheridos a la iniciativa.

Las personas portadoras de los bonos, que son de cien y de cincuenta euros, tienen hasta el 31 de agosto para canjearlos y, por tanto, “seguir incentivando e revertindo os premios nos propios establecementos participantes”. Entre ellos, destacan, se encuentran todo tipo de locales, desde comercios hasta taperías pasando, por ejemplo, por restaurantes, apartamentos u hoteles.

Desde Emgrobes también valoran de forma muy positiva la gran participación de personas en las actividades llevadas a cabo en la calle Castelao que contaron con la música y la animación de una discoteca móvil. Además, también se realizaron diferentes talleres para niños y niñas.

Meses de verano

Con las iniciativas que llevan a cabo, desde la asociación buscan dinamizar el comercio local y fidelizar a la clientela durante todas las épocas del año. Así, señalan que continuarán ayudando a los socios durante el verano con formación y preparación de nuevas campañas.

Emgrobes indica que, tal consultar a diferentes empresas, auguran un “bo verán” ya que el clima y el ambiente que se vive en la localidad presagian la llegada de muchos turistas.