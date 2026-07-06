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O Grove

Abren la inscripción para participar en la procesión marítima de las Festas do Carme

Los actos comienzan el 14 y se alargarán hasta el día 19

C. Hierro
06/07/2026 18:10
Embarcaciones participantes en la procesión del año pasado
Embarcaciones participantes en la procesión del año pasado
Mónica Ferreirós
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La comisión organizadora de las Festas do Carme y el Concello de O Grove tienen abiertas las inscripciones para todas aquellas embarcaciones que quieran participar en la procesión marítima del 16 de julio.

Los interesados podrán dirigirse tanto a las oficinas de la Casa Consistorial en horario de mañana de nueve a una o en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores y el local de la Cooperativa Amegrove. El plazo está abierto hasta este viernes y para el registro únicamente es necesario el nombre de la embarcación, la matrícula y el nombre, DNI y teléfono del titular.

Recalcan la importancia de la inscripción, ya que únicamente serán los navíos que cuenten con este registro los que participarán en el evento bajo el amparo del seguro contratado para la actividad. Además, la organización indica que el listado se le entregará al ingeniero técnico encargado del proyecto de la procesión.

Las Festas do Carme es uno de los eventos más significativos de la localidad. La programación de los eventos comienzan el día 14 y se alargarán hasta el 19. Entre las actividades, además de la visita de algunas de las mejores orquestas a nivel gallego, como pueden ser París de Noia, Los Satélites o América de Vigo, también habrá multitud de iniciativas para los niños y niñas.

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